“البرهان” معلقا على لقاء نتنياهو: موقف السودان لن يتغير من القضية الفلسطينية

علق رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على مقابلته لرئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن موقف السودان لن يتغير من القضية الفلسطينية.

وقال البرهان: ” تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني،

وأضاف البرهان: “أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية.

كما أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية