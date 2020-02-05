هيئة الهلال الاحمر السعودي تشارك في قمة العشرين G20

تشارك هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة في قمة المجموعة العشرين G20 التي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة ٤ – ٦ فبراير بتقديم خدماتها الطبية الاسعافية.

وبين مشرف التوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة عبد الله أبو زيد , أن الهيئة خصصت الكوادر البشرية المؤهلة ما بين اخصائيين و مسعفين وكافة الإمكانيات للإستجابة لأي حالة طارئة لا قدر الله بنقطة اسعافية داخل موقع القمة و نقطة دعم خارجية.

وأكد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية على أتم الجاهزية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والدعم الإسعافي من خلال تمركز الفرق في مواقع عِدة.