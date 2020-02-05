تفكيك أخطر 3 شبكات لتهريب المخدرات والسموم في السودان

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عدد 563 قندول حشيش وبندقية كلاشنكوف وعدد 8 طبنجات وتوقف عدد 6 متهمين.

وقال اللواء شرطة عنان حامد محمد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن إدارته بولاية الخرطوم توفرت لديها معلومات عن نشاط إجرامي لثلاث شبكات تهرب البنقو والشاشمني بامدرمان وبناء علي ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن الإيقاع بافراد الشبكات وعددهم 6 متهمين وبحوزتهم عدد 563 قندول بنقو وحشيش شاشمني فلت عدد 2 كيلو وعدد واحد مدفع كلاشنكوف معها 3خزن و97 طلق ناري بجانب ضبط عدد 8 طبنجات معها 4 خزن و 250 طلق مطاطي وصوت.

وقد تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد 15/أ من قانون المخدرات والموأثرات العقلية لسنة 1994 والمادة 26 من قانون الاسلحة والزخيرة بقسم شرطة امدرمان جنوب.

وأكد اللواء عنان قدرة وتصميم إدارته علي تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في التداول غير المشروع في المخدرات والسموم والموأثرات العقلية.