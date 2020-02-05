فيضانات في نيوزيلندا تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

ادت فيضانات في جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم اليوم، فيما علق مئات السياح في موقع ميلفورد ساوند الخلاب.

وأعلنت منطقة ساوثلاند حالة الطوارئ بعد تساقط أكثر من ألف ملم من الأمطار خلال 60 ساعة، مما تسبب بانزلاقات أتربة على طرق رئيسة وفيضان أنهر عن ضفافها.

وطلبت السُلطات من الأهالي في المناطق المنخفضة مثل غور وماتاورا إخلاء منازلهم فورًا في ساعة مبكرة، مع ارتفاع منسوب نهر ماتاورا، كما نبهت الأهالي في المناطق الأبعد في ويندهام للاستعداد للمغادرة.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في ساوثلاند في تصريح: وجهنا تعليمات بالإخلاء والاستعداد للإخلاء لستة آلاف شخص في أنحاء المنطقة.

ونصحت السُلطات الأهالي بالتوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعًا وأن يأخذوا معهم أدوية وملابس ووثائق هوية.