خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها ، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.