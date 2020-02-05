كأس الاتحاد الإنجليزي: ليفربول يضرب موعداً مع تشيلسي في ثمن النهائي

حجز ليفربول مقعده في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه الصعب على حساب ضيفه شروزبري تاون، 1-0، في مباراة الإعادة بينهما بالدور الرابع للبطولة.

على ملعب أنفيلد رود، خاض “الريدز” المباراة بلاعبي الفريق الرديف، وهو ما حدث في المباراة الأولى، بعد قرار الألماني يورغن كلوب بمنح لاعبي الفريق الأول راحة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بمساعدة النيران الصديقة في الدقيقة 75، عن طريق المدافع الشاب رو شون ويليامز بالخطأ في مرماه.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب نيو ميدو، ليلجأ الفريقان لمباراة الإعادة لحسم المتأهل على ملعب أنفيلد.

وسيضرب متصدر “البريميير ليغ” موعداً نارياً في دور 16 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج 3 مارس (آذار) المقبل.