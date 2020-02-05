فلكية جدة: أول بدر عملاق بسماء السعودية في 2020.. السبت المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء يوم السبت 8 فبراير اول قمر بدر عملاق ورابع أقرب بدر هذه السنه 2020 وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

يطلق وصف العملاق على القمر سواء كان في المحاق او البدر عندما تكون المسافة بين مركز الأرض ومركز القمر ضمن 362,146 كيلومتر والتسمية العلمية لهذا الحدث قمر الحضيض ويقصد بذلك وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض.

وبشكل عام فإن أقمار البدر العملاقة التي تحدث خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الارضية تبدو أكبر من اقمار البدر العملاقة الاخرى التي تحدث في بقية العام.

ففي هذا الوقت من السنه تكون الكرة الأرضية قريبة من الشمس ونتيجة لذلك فإن جاذبية الشمس تدفع القمر أقرب إلى الأرض ما يجعل أي بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء يبدو أكبر ظاهريا من أقمار البدر العملاقة التي تحدث في فصل الصيف.

من ناحية أخرى سوف يسلك البدر العملاق في قبة السماء مسار سيحاكي مسار الشمس بعد ستة أشهر في مطلع اغسطس، حيث سيشرق من الأفق الشمالي الشمال الشرقي ويغرب في الشمالي الشمال الغربي .

ومثل شمس اغسطس سوف يسلك القمر البدر المسار العالي لشمس الصيف وبالتالي يبقى فوق الأفق لفترة أطول من 12 ساعة ، ولكن في النصف الجنوبي من الكرة الارضية سيحدث العكس سيتبع المسار المنخفض لشمس الشتاء ويبقى لمدة تقل عن 12 ساعة.

وقد لا يلاحظ الشخص العادي فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن المتابعين لأقمار البدر باستمرار خلال الاشهر الماضية يمكنهم ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا البدر.

ولن يكون لهذا البدر العملاق تأثير على سلامة الكرة الارضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو امر طبيعي، ولكن نظرا لان هذا القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى (المد العالي الحضيضي) خلال الأيام التالية.

إضافة أن الاختلاف الذي سيحدثه البدر العملاق سيكون صغير ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا لأنه يحدث مد وجزر كل يوم ، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي او حدوث حالات طقس غير عادية .

وسوف يصل القمر إلى لحظة الاكتمال صباح الأحد 9 فبراير عند الساعة 10:33 صباحا بتوقيت السعودية ( 7:33 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الارض.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لان وجه القمر يكون واقعا بالكامل في نور الشمس.