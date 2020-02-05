ميسي ينتقد مديره ويطالبه بتسمية المتخاذلين في برشلونة

حث الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ميسي مديره الرياضي الفرنسي اريك ابيدال على “تحمل مسؤولياته” بعد تصريحات للاخير حول ظروف اقالة المدرب ارنستو فالفيردي ازعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

كتب ميسي في صفحته على انستاغرام ردا على ابيدال الذي قال ان “الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين” عن فالفيردي الذي اقيل وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين “بصراحة لا احب هذا النوع من الاشياء، لكن اعتقد ان الجميع يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين.

المدراء أيضا يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم”.

تابع ميسي (33 عاما) الذي نادرا ما يطلق تصريحات هجومية “في النهاية، أعتقد انه عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب ان نذكر الاسماء، والا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الامر شائعات غير مؤكدة”.

وكان ابيدال، مدافع برشلونة السابق ومديره الرياضي راهنا، قد شرح في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الثلاثاء اسباب اقالة فالفيردي في 13 كانون الثاني/يناير الماضي “كان العديد من اللاعبين غير راضين ولا يعملون كثيرا، وكانت هناك مشكلة تواصل داخلي.

العلاقة بين اللاعبين والمدرب كانت دوما جيدة، لكن بعض الامور اشعر فيها كلاعب سابق. أبلغت النادي بما أشعر، وتعيّن اتخاذ قرار”.

وفي المقابلة عينها، قال ابيدال (40 عاما) الذي يشغل منصبه منذ عام 2018 ان النادي الكاتالوني يعمل على تمديد عقد ميسي “بدأت المفاوضات مع الرئيس (جوسيب ماريا بارتوميو) واوسكار غراو (المدير التنفيذي)، وتكمن الفكرة في توقيع عقد أطول من تمديد سنوي بسيط”.

تابع “أتوقع ان نصل الى اتفاق مع ليو (ميسي) لانه يعرف ان برشلونة بحاجة اليه… نحن كناد، نحاول جعله أكثر سعادة، ولجعله أكثر سعادة يجب أن يحصل على زملاء جيدين، مجموعة أكثر قوة و+شعور+ جيد بالفرح كل يوم، وقبل أي شيء الالقاب”.

وكان برشلونة قد تنازل عن صدارة الدوري المحلي لغريمه ريال مدريد، ويبتعد عنه راهنا بفارق 3 نقاط بعد 22 مرحلة على بداية الليغا.