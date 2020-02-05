مدارس الأفلاج تنفذ 100 برنامج توعوي وتثقيفي عن كورونا الجديد

نجحت مدارس الأفلاج في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي من حلال تنفيذ نحو 100 برنامج توعوي وتثقيفي هذا الأسبوع عن فيروس كورونا بثت خلاله رسائل توعوية وتنفيذت برامج تثقيفية في الإذاعة الصباحية وتنفيذ محاضرات توعوية من قبل المرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات ومسؤولي وزارة الصحة وتفعيل الأنشطة اللاصفية للوقاية من الفيروس وفق إرشادات وفق ارشادات وزارة التعليم والصحة ومتابعة قسم الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم.

جاء ذلك خلال خطة اطلقها تعليم الأفلاج مطلع هذا الأسبوع تَضَمّنت تدريب المرشدين الصحيين بالمدارس على آلية التعامل مع الأمراض المعدية، وتطبيق برنامج “مدارس بلا عدوى” وتكثيف الزيارات الميدانية على المدارس، وتطبيق الاشتراطات الصحية المدرسية.

ووسائل النظافة والمعقمات، والتعامل الاحترازي والاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي من خلال تنفيذ محاضرات توعوية من قِبَل مسؤولي الصحة، وتفعيل الإذاعة المدرسية، والعروض المرئية ونشر رسائل تثقيفية لأولياء الأمور.