عطل يصيب أنظمة وزارة العدل ويوقف أعمال المراجعين

تفاجأ عدد من المراجعين بكتابات العدل، اليوم الأربعاء، بعطل في الأنظمة التقنية لدى الوزارة، ما تسبب في إيقاف بعض الخدمات.

وطالب عدد من المغردين، على مواقع التواصل، الوزارة، بإيضاح سبب الإيقاف، وإيجاد حل بديل.

من جانبها، قالت الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم: “أتمنى من الجهات الخدمية إذا تعطل عندها النظام الالكتروني ولا عندها بديل ورقي ولا يمكن إنجاز العمل online أن تعلن في حساباتها التواصل”.

وأضافت: “ماهو معقول شخص يستأذن من عمله ويلغي ارتباطاته التي لها علاقة بغيره (ويجد عطلا) والأسوأ لو كان صاحب الخدمة كبير أو حركته ثقيلة، ولا يوجد مواقف”.

كما أعادت الدكتورة لمياء تغريدات عدد من المتابعين، إذ قال أحدهم ويدعى “محمد المشهد”: “من الساعة 7:30 موجودين (…) ومازلنا للحين ننتظر السيستم”.

من جانبه، قال عبدالله التركي، أحد النشطاء على “تويتر”، إن أغلب المحاكم (كتابة العدل) بعد صلاة الظهر يقولون النظام متعطل وخاصة شرق الرياض”.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة العدل حتى لحظة كتابة هذه المادة.