“تعليم جدة” تطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة، حملة للتوعوية والوقاية من فيروس كورونا التي تنفذها الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع إدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة, وتستهدف الحملة أكثر من 650 ألف طالب وطالبة, إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في أكثر من 2300 مدرسة بجدة ومحافظتي رابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي, وجه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي “البنين والبنات” إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة التي تسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة والتعريف بالإجراءات التي يجب إتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية, فيما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدًا.

وبيّن أن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس, ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.