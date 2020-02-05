السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في مارس بمقدار 80 سنتًا للبرميل، لتحدده عند علاوة قدرها 2.90 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

ورفعت أرامكو، سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 2.25

دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، وبارتفاع 1.80 دولار للبرميل عن

الشهر السابق.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 3.25

دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بانخفاض 30 سنتًا مقارنة مع

فبراير.