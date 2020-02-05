اختتام ملتقى مدراء الدفاع المدني 2020 في “الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية” بالدمام

اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال جلسات ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 م، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحت شعار “الحاضر.. وصناعة المستقبل” بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وضيف الشرف الفريق خالد بن راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في فندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وفي اليوم الأول عقدت جلسة العمل الأولى والتي أدارها عبدالرحمن أبومالح تحت عنوان “دور الذكاء الأصطناعي في تطوير محتوى منصات الدفاع المدني” وشارك فيها كل من العقيد عبدالله القحطاني ،وعبدالعزيز الحمادي، وعبدالله السبع، وحمود الدوسري، وإياد الحمود.

وفي مستهل الجلسة، نوه العقيد عبدالله القحطاني في ورقة العمل التي قدمها بعنوان “دور منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني في تعزيز صورته الذهنية لدى الرأي العام”، أن المديرية العامة للدفاع المدني حرصت على تعزيز الصورة الذهنية لدى الرأي العام من خلال آليه يتم من خلالها التعامل بواسطة منصاتها في التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية للجمهور المستهدف بكل شفافية مع الاستمرارية في متابعة الأحداث مما ساهم في تغيير الصورة الذهنية من قطاع إطفاء الحرائق إلى قطاع شامل يعنى بسلامة وحماية الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.

بعدها أقيمت الجلسة الثانية بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير أعمال الدفاع المدني” برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وشارك في الجلسة كل من الدكتور مازن مليباري، والدكتور فارس القنيعير، بورقة عمل بعنوان “مفاهيم ومجالات الذكاء الاصطناعي” وشاركت المهندسة زهراء المحفوظ بورقة عمل بعنوان “نماذج من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني”.

كما شارك في الجلسة الثانية العقيد مهندس عبدالله الرحيلي بورقة عمل بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة مكافحة الحرائق”، وشارك العقيد دكتور خالد المزيني بورقة عمل بعنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني” وكانت الورقة الأخيرة بعنوان “حلول السلامة الوقائية في عصر الذكاء الأصطناعي” والذي قدمها المقدم المهندس عبدالله الشهراني.

وفي الجلسة الثالثة بعنوان “ابتكارات” التي أدارها سعادة نائب مدير جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للشؤون الحكومية سليمان الثنيان، وشارك بالجلسة كل من المهندس بندر الشمري بورقة عمل بعنوان “دور برنامج بادر الوطني كحاضنة لابتكارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (بادر)” والمهندس يوسف الغامدي شارك بورقة عمل “تجربة أرامكو السعودية في تحويل الابتكارات إلى مشاريع” كما شارك الرائد مهندس هيثم المطرفي بورقة عمل بعنوان “نحو نموذج واقع افتراضي للتعامل مع حوادث المباني العالية”.

وشارك الوكيل رقيب خالد الزهراني، بورقة عمل بعنوان “جهاز الإنقاذ في الآبار الارتوازية كما شارك بورقة عمل الوكيل رقيب خالد العتيبي “منصه لمنع الأنهيار من فوهة الأبار الأرتوازية”.

كما انطلقت اليوم الأربعاء ثاني أعمال جلسات الملتقى وافتتحت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني بعنوان “المبادرات”.

وشارك بالجلسة كل من سلطان المطيري نائب مدير مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية بورقة عمل بعنوان “المبادرات كمتطلب لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية”.

كما شارك بالجلسة المقدم الدكتور رياض الشهري، بورقة عمل “دور مبادرات مديريات المناطق في تحقيق استراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني”، كما شارك في الجلسة الرابعة العقيد دكتور دهام المطيري بروقة عمل بعنوان “تفعيل دور المتطوعين بمراكز الدفاع المدني الميدانية” (محافظة الأحساء نموذجاً)، كما شارك بورقة عمل في الجلسة الرابعة المقدم مهندس غرم الله الزهراني بعنوان “الطاقة المتجددة كبديل مواكب لمتطلبات الرؤية”، كما قدم النقيب عبدالعزيز الزهراني ورقة عمل في الجلسة الرابعة بعنوان (ليش.. تجازف) للوقاية من المخاطر.

وأقيمت بعد ذلك الجلسة الخامسة بعنوان “تجارب ميدانية ناجحة” وترأسها نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس هشام الحصين.

وشاركت بالجلسة الدكتورة نجاح القرعاوي بورقة عمل بعنوان “دور برنامج (دافع الوطني) في تعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع الكوارث”، كما تم طرح ورقة عمل بعنوان “تجربة الشركة السعودة للكهرباء في التكامل مع الجهات الحكومية لإدارة الطوارئ” قدمها المهندس عبدالله الشهري مدير إدارة تطوير الأمن الصناعي في شركة الكهرباء السعودية.

كما قدم العميد الدكتور علي القحطاني ورقة عمل بعنوان “تجربة مساندة الدفاع المدني لأرامكو السعودية في حادثي معامل الزيت والغاز في بقيق وخريص”.

كما قدمت في الجلسة الخامسة ورقة عمل بعنوان “تجربة حادث محطة قطار الحرمين” قدمها العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، كما استعرض العميد منصور الهديان مدير إدارة الحماية المدنية وسكرتير لجنة الدفاع المدني بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ورقة عمل بعنوان “تجربة حادث جامعة المعرفة”.

كما عقد لقاء المساعدين مع مديري الدفاع المدني بالمناطق حيث ترأسها نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء بجاد نايف المطيري.

وفي ختام الملتقى عقد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو لقاء مفتوح مع منسوبي الدفاع المدني وخرج بمجموعة من التوصيات التي تخدم القطاع في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية ودورة في تطوير عمل الدفاع المدني.