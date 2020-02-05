طقس الخميس.. أمطار متوقعة على الرياض و9 مناطق أخرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

وتوقعت في تقريرها عن طقس الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.