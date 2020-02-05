المركز السيبراني يحذر من ثغرات في “جوجل كروم” ويقدم الحلول

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، من ثغرات أمنية في متصفح جوجل كروم من الممكن أن تؤدي إلى تسريب بيانات المستخدمين.

وقال المركز السيبراني، عبر حسابه على تويتر، إن جوجل أصدرت تحديثًا لمعالجة عددًا من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأضاف أن التهديدات تضمنت إمكان المهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: حقن برمجيات خبيثة في قاعدة البيانات (SQLite)، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت؛ مما يتسبب بتنفيذ برمجيات خبيثة على النظام.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 80.0.3987.87، حيث أصدرت Chrome توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/02/stable-channel-update-for-desktop.html، ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وتابع المركز أن طريقة التحديث تشمل فتح كروم، في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد” » مساعدة » معلومات عن Google Chrome. رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، سيبحث Chrome عن تحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وانقر على إعادة التشغيل.