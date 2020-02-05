جلوبال فاير باور: لأول مرة الجيش السعودي يصعد 8 مراكز عالميا

كشف موقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا، في أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، صعود جيش المملكة العربية السعودية لأول مرة للمركز الـ 17 عالميا والثانى عربيا، متقدما 8 مراكز دفعة واحدة، حيث كان يحتل المركز 25 العام الماضى.

وتعتمد قائمة تصنيف جلوبال فاير باور على نحو 50 معيارا، من بينها القوة البشرية ومساحة الأرض، وحجم المطارات والموانئ والسواحل، والميزانية وشبكة الطرق وخطوط المواصلات والسكك الحديدية، إلى جانب المعايير العسكرية والعتاد الحربى.

حسب تصنيف الموقع العسكري المختص، فإن المملكة تمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.

كما تمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كما تتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.

ويشير “جلوبال فاير باور” إلى أن المملكة تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف، وإمداد قواتها المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة.