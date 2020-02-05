الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري على حساب التعاون #الاتحاد_التعاون

عاد الاتحاد لذاكرة الانتصارات من جديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه التعاون اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الاتحاد، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا، إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر. في المقابل، تجمد رصيد التعاون، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذه هي المباراة الثالثة على التوالي في المسابقة،التي يعجز خلالها الفريق عن تحقيق الفوز.

وافتتح سعود عبدالحميد شيبة التسجيل للاتحاد في الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله برونو أوفيني الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما تكفل هيلدون أوجوستو بتسجيله هدف التعاون الوحيد في الدقيقة .44 ويرجع آخر فوز للاتحاد في المسابقة هذا الموسم إلى 24نوفمبر الماضي، حينما تغلب بالنتيجة ذاتها على مضيفه الاتفاق في المرحلة

العاشرة للبطولة.