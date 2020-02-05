أمراء مناطق يشيدون بجهود ماجد الحقيل وإنجازاته في تحقيق تطلعات القيادة في مجال الإسكان

أكد عدد من أمراء المناطق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على تواصل المشروعات الخاصة بالإسكان لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريم للأسر والأفراد في المملكة، مشيدين بما حققه معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل من إنجازات وتغيير في واقع الإسكان إلى أن أصبحنا نرى وزارة إسكان بالمعنى الحضاري الصحيح، مؤكدين أن الحقيل نجح في تحقيق تطلعات القياد بتسريع توفير السكن الملائم لأبناء الوطن.

وخلال حفل تسليم المواطنين وحداتهم السكنية في منطقة مكة المكرمة قال صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة، ومستشار خادم الحرمين أثناء تسلمه درع تكريم من معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل: “انتم اللي تستاهلون الدرع مو احنا، احنا اللي نيجي ونكرمكم، وتستاهلون الكرامة” ليرد الحقيل قائلاُ ” بالعكس يا سمو الأمير التشريف لنا، تشريف غالي ونعتز به”.

وأشار أمير الرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى أنه عايش وزارة الإسكان منذ نشأتها، مؤكداً أن المعنى الحضاري الصحيح لوزارة الإسكان هو ما نعيشه الآن وأن وزير الإسكان يعمل لتحقيق أهداف ولاة الأمر من خدمة المواطنين.

جاء ذلك في فيديو متداول بمواقع التواصل، أكد فيه أيضاً صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان أمير تبوك أن “ما تم خلال هذه السنوات القليلة التي لا تتجاوز السنتين بجهد من معالي الوزير وزملائه في الوزارة أصبح موضوع الإسكان ليس بالمقلق كما كان”.

كما أشاد أمير منطقة حائل صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالعزم والإرادة والتصميم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وجهود معالي الوزير ماجد الحقيل في تحقيق توجيهات ولاة الأمر.

وقدم صاحب السمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز جهود الشكر لأخيه ماجد الحقيل وزير الإسكان مؤكداً أن بوجود أمثال الحقيل ” لا عسير في عسير”.

كما أثنى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على جهود وزير الإسكان مؤكداً خلال تسليمه عددا من المواطنين مفاتيح مساكنهم ” أن هناك عملاً وجهداً بذل من خدمة أبناء الوطن وللجميع من قلب صادق نقدم الشكر”.

وأظهر الفيديو المتداول سمو أمير القصيم أثناء تسليمه مفاتيح سكن لمواطنة قائلا لها “سمي الله يسعدك، ادعو للملك سلمان الله يمتعه بحياته ويحفظه.

من جانبه قدم معالي وزير الإسكان الشكر لأصحاب السمو أمراء المناطق على تذليل كافة العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين، ودعمهم لفروع الوزارة ومشاريع الإسكان القائمة، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير كافة الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، تنفيذاّ لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأطلق “الوزير المغير” عددًا من المبادرات والخيارات مراعاة لرغبات المواطنين في التملك، وتشمل تلك الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي، وكذلك شراء الوحدات الجاهزة.

وبلغة الأرقام، استفادت 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، منها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، و14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي» حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.