السعودية تؤكد على موقفها الثابت لمناصرة القضية الفلسطينية ودعمها لإجراءات فلسطين في الأمم المتحدة

شدد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، على موقف المملكة الثابت لمناصرة القضية الفلسطينية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين الشقيقة في الأمم المتحدة.

وأكد المعلمي في كلمته أمام الأمم المتحدة على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعيةالدولية،ودعم المملكة لخيارات الشعب الفلسطيني.

وشارك السفير عبدالله المعلمي في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الاسلامي لدى الأمم المتحدة برئاسة جمهورية أفغانستان، وأحاط سفراء الدول الإسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجا المسلمة الذي تترأسه المملكة العربية السعودية.

وثمن المعلمي قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية الروهينجا المسلمة استنادا على قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الانسان في ميانمار، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي.