الحكومة اليمنية: حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي على مأرب 8 أطفال ونساء

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بشدة ما وصفها بالجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” باعتداء غاشم بصاروخ بالستي استهدف حي الروضة الآهل بالسكان في مدينة مارب، والذي راح ضحيته أربعة اطفال وأربع نساء في حصيلة أولية ولا يزال بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض.

وقال الإرياني إن مدينة مأرب وأبناءها والتي تحتضن أكثر من اثنين مليون نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي وتقاعس من المبعوث الخاص لليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات