فيديوهات توثق المجزرة.. قتلى برصاص ميليشيات الصدر في #النجف

قتل ستة متظاهرين في الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح في هجوم لعناصر الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على ساحة اعتصام محافظة النجف، بحسب مصادر طبية تحدثت لرويترز.

وأضافت المصادر أن بعض الجرحى حالتهم حرجة. وقال متظاهرون لـ”موقع الحرة” إن “الاعتداء ما يزال مستمرا، والرصاص الحي لم يتوقف منذ ساعات”. وحصل موقع “الحرة” على فيديوهات للجرحى، يعتذر “موقع الحرة” عن بث بعضها، حيث تتضمن مشاهد قاسية.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن ميليشيات الصدر المعروفو باسم أصحاب القبعات الزرقاء، حاولوا إخلاء ساحة التظاهرات في النجف، واصطدموا بالمتظاهرين.

وأضاف أن عناصر الميليشيات ألقوا زجاجات حارقة على خيم المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحي ضدهم بعد فترة قليلة من الصدام.

وكان الصدر دعا مؤيديه الأسبوع الماضي إلى “معاونة القوات الأمنية بفرض الأمن والسلام”. لكن ميليشياته اعتدت على المتظاهرين بشكل وحشي، واعتبر المتظاهرون أن الصدر “خائن” ينفذ أجندة طهران في العراق.