رويترز: تمديد اجتماع أوبك+ الفني ليوم ثالت لعدم التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج

قررت اللجنة الفنية المنبثقة عن أوبك+ اليوم الأربعاء تمديد اجتماعها ليوم ثالث لكي تناقش مجددا غدا الخميس مدى الحاجة إلى خفض إنتاج النفط في مواجهة عواقب الفيروس التاجي على طلب الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.

وقالت أربعة مصادرة مطلعة على سير المحادثات إن اجتماع اليوم انتهى دون توصية ملموسة وقال مصدر إن روسيا لا تدعم تعميق خفض إنتاج النفط وتقترح تمديد الاتفاق الحالي.