بومبيو يزور السعودية 19 فبراير الجاري

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية موجان أورتاجوس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيجري جولة خارجية خلال الأسبوعين القادمين تشمل السعودية وسلطنة عمان وألمانيا والسنغال وأنغولا وإثيوبيا.

وذكرت المتحدثة في بيان عبر صفحتها، أن الجولة تبدأ في 13 فبراير الجاري فيما ستكون محطتها الأخيرة في 22 من الشهر نفسه. وأشارت أورتاغوس إلى أن بومبيو يصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية في 14 فبراير حيث يترأس وفد بلاده في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضافت أنه بعد ألمانيا سيزور بومبيو العاصمة السنغالية دكار تليها زيارة إلى العاصمة الأنغولية لواندا، ثم أديس أبابا في إثيوبيا حيث سيلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويختتم وزير الخارجية الأمريكي جولته في الخليج العربي، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، لبحث قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشتركة مع القيادة السعودية.

ثم سينتقل الوزير بومبيو إلى سلطنة عمان للتعزية بالسلطان الراحل قابوس بن سعيد ولقاء خلفه السلطان هيثم بن طارق للتأكيد على الشراكة الثابتة بين البلدين.