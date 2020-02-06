إصابة 14 جندياً إسرائيلياً في عملية دهس بالقدس المحتلة

أصيب 14 إسرائيلياً، إثر حادث دهس وقع في مدينة القدس، فجر الخميس. وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية نقلا عن نجمة داوود الحمراء بأنّ أحد الإصابات خطيرة، بينما وصفت أخرى بالمتوسطة، بينما قالت إن باقي الإصابات طفيفة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد إنّها عالجت ونقلت إلى المستشفيات 14 شخصًا اصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم، بينما قال متحدّث عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنّ هناك عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.

ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العملية، لكنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.