ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 4700 مقاتل

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800، في حين نجح 64 مرتزق سوري، وصلوا إلى ليبيا في التسلل إلى أوروبا.

وأوضح المرصد، أن المرتزقة ينتمون إلى فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وفيلق الشام، وسليمان شاه، ولواء السمرقند، وفقاً ما نقلت وكالة “نوفا” الأيطالية للأنباء، مساء الأربعاء.

ومن جهة أخرى أكد المرصد مصرع المزيد من المرتزقة الموالين لتركيا في معارك طرابلس، ووصول عددهم إلى 80 قتيلاً.