كلية البنات بالباحة تقيم عدد من الدورات لتأهيل خريجاتها لسوق العمل

تسعى الكلية التقنية إلى دعم خريجيها وتأهيلهم لسوق العمل برفع مستوى التدريب والتعليم من خلال تنفيذ خطتها للفصل التدريبي الثاني التي استهدفت خريجات الكلية بشكل عام وخريجات الفصل الاول والتدريب التعاوني للفصل الحالي بتنفيذ سلسلة من الدورات المقدمة من مركز تدريب الزاهرة للسيدات وبشهادة معتمدة بعنوان “نموذج العمل التجاري” ودورات في ريادة الاعمال الوطني بالتعاون مع منسقة معهد ريادة الاعمال وطاقم العمل بتنفيذ ورشة بعنوان “كيفية دعم المشاريع الصغيرة” وساهم بالمشاركة دورة قدمتها الدكتورة فاطمة العامري بعنوان “السيرة الذات واخلاقيات العمل” .

واشارت منسقة التوظيف بالكلية التقنية بأهمية دعم السجلات المهارية للمتدربات بالعديد من البرامج والدورات التي تؤهلها في سوق العمل وتسهل الإنخراط في العمل والتدريب.

وتقدمت عميدة الكلية بوافي الشكر والتقدير لإدارة التنسيق الوظيفي على مبادرتها واهتمامها والشكر موصولًا لإدارة خدمات المتدربات.