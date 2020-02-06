فياريال ثالث ضحايا “ميرانديس” في كأس ملك إسبانيا

أصبح فريق فياريال ثالث ضحايا فريق ميرانديس، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، في بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

وفاز ميرانديس على فياريال 4 / 2 أمس الأربعاء في دور الثمانية من البطولة، ليتأهل للدور قبل النهائي.

وتقدم ميرانديس بهدف سجله ماتيوس اياس لميرانديس في الدقيقة 17 وتعادل خافيير اونتيفيروس لفياريال في الدقيقة 32 إلا أن مارتين ميركيلانز سجل الهدف الثاني لميرانديس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، ولكن سانتي كازورلا سجل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضا.

وتمكن ميرانديس، بعدها، من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق أودي أونياندياوأنتونيو سانشيز في الدقيقتين 58 و الأخيرة من الشوط الثاني، ليفوز 4 /2.

وأطاح ميرانديس بفريق سلتا فيجو في دور الـ32 من البطولة 2 / 1 كما أطاح بأشبيلية في دور الستة عشر 3 / 1، وهما فريقان يلعبان في الدوري الممتاز.

وأصبح الفريق، الذي يوجد مقره في إقليم قشتالة وليون في إسبانيا، متخصصا في بطولة الكأس في السنوات الأخيرة، حيث وصل الفريق للدور قبل النهائي في 2012.

وتحدث ألفريدو دي ميجول، رئيس نادي ميرانديس، عن قرعة الدور قبل النهائي غدا الجمعة، قائلا :” أود أن توقعنا القرعة في مواجهة غرناطة، أريد الوصول للنهائي”.

إذا أوقعت القرعة فريق غرناطة، الذي تغلب على بلنسية يوم الثلاثاء الماضي، مع ميرانديس سويا في الدور قبل النهائي، لن يضمن الفائز التواجد في المباراة النهائية فقط بل سيضمن المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني العام المقبل، التي ستقام في السعودية مرة أخرى.

وقال فيسنتي ايبورا لاعب وسط فياريال :” لم يكن من السهل الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز لمجرد أننا نلعب في الدوري الممتاز”.

ويلتقي اليوم الخميس، ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسيداد، فيما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو.