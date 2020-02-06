الجيش السوري: رتل تركي دخل الأراضي السورية بغطاء جوي إسرائيلي

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم الخميس أن رتلا عسكريا تركيا دخل الاراضي السورية تزامناً مع “العدوان” الإسرائيلي وبغطاءٍ منه .

وقالت القيادة ، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم :”في تمام الساعة 00ر2 من فجر يوم الخميس وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السوري”.

وأضافت أن “الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين

تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم.

وأضاف: لن تفلح المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وكانت وكالة “سانا” ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تتصدى لـ “عدوان إسرائيلي” في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق.