برشلونة يتحدى “أزماته” أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يعود كيكي سيتين لمواجهة فريقه القديم،ريال بيتيس، مع فريقه الجديد برشلونة يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكن فريقه الحالي يعاني من أزمات.

وبعد أن رحل عن تدريب فريق بيتيس بالتراضي بعدما قاده لاحتلال المركز العاشر في الموسم الماضي، بناء على رغبته، لم يكن يتوقع سيتين أنه سيعود لتولي تدريب أحد عمالقة الكرة الإسبانية.

ولكن، الظروف ليست جيدة مثلما كان يريد، حيث دخل ليونيل ميسي، نجم الفريق، في حرب كلامية مع إريك أبيدال، المدير الرياضي، بينما يغيب عثمان ديمبلي لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وفشل برشلونة، حامل اللقب، في التعاقد مع بديل للويس سواريز، المصاب، في فترة الانتقالات الشتوية، وكان سيتين يأمل أن يعود ديمبلي ليكون بديلا له، ولكن اللاعب الفرنسي تعرض للإصابة بتمزق في أوتار الركبة خلال التدريبات أمس الأول الثلاثاء وبات من الممكن خضوعه لعملية جراحية.

وأكد سيتين أمس الأربعاء :”كان أعقد آملا كبيرة على عثمان ديمبلي، إنها خيبة أمل كبيرة ولكن طوال حياتي مررت بمشاكل ويجب على المرء أن يبحث عن حلول. سنظل نرى الأشياء بتفاؤل وأمل”.

وبدأ سيتين فترة تردريبه مع بيتيس بنفس الطريقة، حيث أنهى موسم 2017 /2018 محتلا المركز السادس وكان هناك حماسا شديدا بين المشجعين، ولكن النتائج انقلبت ضده، كما انقلب المشجعون ضده أيضا.

وتمكن بيتيس من الفوز على برشلونة 4 / 3 في ملعب كامب نو، وتغلب على ريال مدريد مرتين على التوالي، ولكن سيتين ترك الفريق وهو منبوذ من الجماهير، وسيواجه استقبالا غير مرحب به في ملعب بينيتو فيلامارين.

ويتطلع برشلونة لمواصلة مطاردته لريال مدريد، المتصدر، والذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة.

ويحل الريال ضيفا على أوساسونا يوم الأحد المقبل أيضا، بحثا عن توسيع الفارق مع برشلونة.

وظهر دفاع فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، بشكل جيد هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث تمكن من إيقاف مهاجمي أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، وتلقى الفريق 13 هدفا في الدوري حتى الآن.

هذا يعطي الفريق أفضل رقم دفاعي في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، وهو السبب الرئيسي في أن الفريق ينافس على لقب الدوري.

ومن المقرر أن يغيب شيمي أفيلا، مفتاح هجوم أوساسونا، لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، وخسر الفريق 1 / 3 أمام فياريال، في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الحادي عشر.

وأكد جاجوبا أراستي مدرب أوساسونا، عقب إصابة أفيلا :”لن نغير الطريقة التي نلعب بها”.

ويستضيف خيتافي، الذي يحتل المركز الثالث، فريق بلنسية يوم السبت، حيث يسعى فريق بلنسية لمداواة جراحه عقب وداع بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام غرناطة يوم الثلاثاء الماضي.

وقدم فريق خيتافي، بقيادة جوزنه بوردالاس، اداء قويا الموسم الماضي ولكنه ظهر بشكل أقوى هذا الموسم، وأظهر الالتزام الحقيقي للفريق والتصميم الذي جعلهم يحتلون المركز الثالث.

ويحل فريق فياريال، الذي ودع بطولة كأس ملك إسبانيا بشكل مفاجئ أمس الأربعاء أمام فريق ميرانديس، المنافس بالدرجة الثانية، ضيفا على بلد الوليد.

وفي بقية منافسات هذه الجولة ، يلتقي ألافيس مع إيبار، وليفانتي مع ليجانيس، وأتلتيكو مدريد مع غرناطة، وإسبانيول مع ريال مايوركا، وريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو، وسلتا فيجو مع أشبيلة.