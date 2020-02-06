أولياء أمور يطالبون التعليم بشمول مكافآت الطلاب لمرحلة رياض الأطفال

ناشد عدد من أولياء الأمور، وزير التعليم، بشمول مكافآت وإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقات الجسمية والصحية لمرحلة رياض الأطفال مساواة بجميع المراحل الدراسية.

واعتبر أولياء الأمور بأن مرحلة رياض الأطفال مرحلة مهمة ومعتمدة من الوزارة وشرط لقبول بعض الطلاب في الصف الأول الابتدائي ومسجلين بنظام نور إلا أن المكافآت والإعانات لا تصرف لهم أسوةً بالمراحل الأخرى حيث إن بعضهم يعاني من إعاقات جسمية وصحية وكذلك خدمة النقل المدرسي.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت قيمة المكافآت لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقات الجسمية والصحية لطلاب التعليم الخاص للمرحلة الابتدائية 600 ريال، والمرحلة المتوسطة 750 ريال، و900 ريال لطالب المرحلة الثانوية.