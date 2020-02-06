وفق إحصائية وزارة العمل.. الحدود الشمالية المركز الأول على مستوى المناطق

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة، بتحقيق منطقة الحدود الشمالية المركز الأول على مستوى المناطق الإدارية في مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام لشهر ديسمبر 2019م بنسبة 91.45%، وفق إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وعبر سموه عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة.

وأكد سموه، أهمية مؤشرات الأداء لكونها تبين محصلة الجهود ومدى فاعليتها مقارنة مع الآخرين أو مع المعايير القياسية، كما أنها تحفز للمزيد من التخطيط الفعَّال والتنفيذ الإبداعي لتحقيق مراكز متقدمة والمحافظة عليها، مشددًا سموه على الاهتمام الكبير بمؤشرات النتائج والفوائد المحققة لكونها الأكثر دقة ومصداقية لأنها تقاس من خارج المؤسسات المُنفذة للخطط كما مؤشر أداء المناطق بالامتثال العام.