الهلال الأحمر يباشر 16 إصابة في حادث تصادم حافلة نقل جماعي بالمجمعة

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، حادث تصادم لحافلة نقل جماعي (باص) نتج عنه 16 إصابة على طريق الرياض – سدير عند محافظة المجمعة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ عند الساعة 12:21 صباح الخميس من مواطن بوجود حادث تصادم لحافلة نقل جماعي، وتم على الفور توجيه 8 فرق إسعافية وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية وخلال 10 دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها 16 منها 5 إصابات حرجة و4 إصابات متوسطة فيما كانت باقي الحالات طفيفة.

وأضاف “الجلاجل”، أن وزارة الصحة دعمت الحادث بـ3 فرق إسعافية وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وحالتين إلى مستشفى حوطة سدير حيث انتهى الحدث عند الساعة الثانية فجرًا.