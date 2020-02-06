تخصيص أكثر من 17 مليون متر لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، عن تخصيص أكثر من 17 مليون متر مكعب للبدء في إنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير والتي تقع في مركز الحفاير.

ومن جهة أخرى، التقى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، لبحث سبل النهوض بالتنمية الصناعية في المنطقة، وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بعسير، ومراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المنطقة.

وأكد مدير عام “مدن”، أن أمير منطقة عسير يتابع المشروع شخصيًا، ووجه بتسهيل كل العقبات التي قد تواجهه، سعيًا لإرساء التنمية الشاملة وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة، مشيرًا إلى أن التخصيص جاء ثمرة لجهود عدة جهات على رأسها إمارة المنطقة بالشراكة مع “مدن” وأمانة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير وغرفة أبها.

ومن جانبه، قدم أمير عسير، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي بعد الموافقة على تخصيص أرض المشروع، فيما ثمن دور “مدن” كمساهم رئيس في الارتقاء بالصناعة السعودية باعتبارها محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، منوهًا بأهمية التعاون من أجل تنمية القطاع الصناعي بمنطقة عسير.