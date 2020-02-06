وزير الخارجية يسلم الرئيس الجزائري دعوة رسمية من خادم الحرمين لزيارة المملكة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، وسلمه دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه على “تويتر”: “سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر ولازالت -ولله الحمد- تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية”.