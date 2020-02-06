اختتام أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات والذي أقيم خلال 3 أيام، بحضور ما يقرب من 600 موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى ومجموعة من القيادات في الجهتين، إضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.

شارك في جلسات الملتقى نخبة من الأكاديميين والمختصين الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل بدأتها د. عيشة قفاص والتي تحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي، كما تناول د. فيصل البيشي أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل بينما قدمت د. هند الصفيان نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان ورقة عمل توضح مهارات أساليب التفتيش.

وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركين ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها كما تم عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض والذي يحمل ملف لأبرز المواد المخدرة ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع كافة جهات ومؤسسات الدولة لتطوير اداء منسوبيها وتقديم افضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.