طقس الجمعة.. سحب رعدية ممطرة ورياح شديدة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك, الجوف, الحدود الشمالية, المدينة المنورة, حائل، القصيم.

وأكدت في تقريرها عن طقس الجمعة، أن السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.