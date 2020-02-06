“الصحة”: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة

أعلنت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، لافتة إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وقالت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الخميس، إن تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر الفيروس على المستوى العالمي والإقليمي “عالي” وفي الصين “عالي جدًا”.

وأوضحت أنه تم فحص 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، وتم فحص 1300 من الرحلات الجوية غير المباشرة في الصين، ولم تسجل أي حالة إصابة داخل السعودية.