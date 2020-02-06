الصحة تكشف حقيقة “هروب مصابتين بكورونا من الهند للمملكة”

كشفت وزارة الصحة، اليوم، حقيقة هروب مصابتين بكورونا من الهند للمملكة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الشقيقتين الهنديتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، وهما متواجدتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازياً.

وأكدت أنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك مايقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين، وتم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهم إلى المملكة بعد مكوثهم خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة. ورغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وتم اخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه.