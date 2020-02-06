السفير الصيني ينشر فيديو للمساعدات السعودية عقب زلزال الصين عام 2008: لن ننسى مواقف المملكة

نشر السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، فيديو للمساعدات التي أرسلتها السعودية إلى الصين بعد زلزال ونتشوان عام 2008.

وقال السفير الصيني “لا يزال الشعب الصيني يتذكر أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول في تقديم المساعدات للصين بعد زلزال ونتشوان عام 2008. قال السكان المتأثرين إن إمدادات المساعدات السعودية ساعدتهم في تخفيف معاناتهم”.

لا يزال الشعب الصيني يتذكر أن #المملكة_العربية_السعودية تصدرت الدول في تقديم المساعدات للصين بعد زلزال ونتشوان عام 2008. قال السكان المتأثرين إن إمدادات المساعدات السعودية ساعدتهم في تخفيف معاناتهم. وهنا الفيديو في ذلك الوقت.https://t.co/oDkKYhAF7T — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) February 6, 2020

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة فخامته والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.