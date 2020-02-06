بطاطس بالكبتاجون.. شاهد.. ضبط أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة في ميناء جدة الإسلامي

أحبطت جمارك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب 6.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل إرسالية بطاطس وضبطت مستقبليها.

وأوضحت الجمارك في بيان الخميس، أن عملية الضبط جاءت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الخدرات، مشيرة إلى أنها ضبطت 6 أشخاص من مستقبلي الشحنة المخدرة.