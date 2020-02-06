اعتقال شخص كشف عن وجود إصابات بفيروس كورونا في إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنا إيرانيا لنشره “خبرا يفيد بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد

وقالت الشرطة على موقعها الالكتروني ان الشخص المذكور عرض “فيديو ” يعلن فيه “نقل شخص إلى المستشفى أصيب بفيروس كورونا المستجد في كردستان” غرب ايران وصفته بالمزور .

واضافت ان “نشر هذا الشريط المصور الذي تم تقاسمه في شكل واسع (على مواقع التواصل الاجتماعي) أثار قلق الشعب”.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الصيني اكثر من 28 الف شخص. وتأكدت اصابة اكثر من 240 شخصا في نحو ثلاثين بلدا ومنطقة.

وأثار الفيديو رعبا كبيرا في إيران تخوفا من تكتم الحكومة على انتشار الفيروس كما تعودت في معالجة مثل هذه القضايا بالتعتيم الإعلامي.

وتكرر السلطات الايرانية منذ ايام انه لم تسجل اي اصابة مؤكدة في البلاد بعد الاشتباه بحالات عدة.

والاربعاء، اعلن وزير الصحة سعيد نمكي عودة 57 طالبا ايرانيا من مدينة ووهان، مركز الوباء.

وكتب عبر تويتر “انهم جميعا في صحة جيدة وتلقوا العناية الطبية” اللازمة.

ونقلت وكالة ارنا الرسمية عن مسؤول في وزارة الصحة ان الطلاب العائدين وضعوا في الحجر الصحي لإسبوعين.