البيئة تتخلص من 35 ألف طائر مخالط لطيور مصابة بفيروس الإنفلونزا H5N8 في الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، التخلص من 35 ألف طائر مخالط لطيور مصابة بفيروس الإنفلونزا H5N8 في الرياض.

وكشفت الوزارة قبل يومين عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8 في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية. وعدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النقوق في الطيور.