“مكافحة الفساد الكويتية” ترحب باستقبال أي معلومات بشأن “فضيحة إيرباص”

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أعلنت اليوم الخميس فتح الباب لاستقبال أي معلومات عن شبه رشاوى في صفقات طائرات إيرباص تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

وقال محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة إن نزاهة بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التي تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.

كان ممثلو إدعاء قالوا في 31 يناير إن إيرباص رشت مسؤولين عموميين وأخفت المدفوعات في إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبي على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن التحقيقات التي أجروها شملت صفقات في عدد من الدول، من بينها الكويت.

وقال المتحدث باسم نزاهة إن الهيئة قد تستدعي أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطاني في جمع الأدلة والمعلومات.