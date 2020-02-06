رويترز: أرامكو نجحت في التصدي لهجمات إلكترونية تزايدت بشكل دوري خلال 2019

قال خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة أرامكو السعودية ، اليوم، الخميس، إن الشركة نجحت في التصدي لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة وبشكل دوري منذ الربع الأخير من عام 2019

وأضاف الحربي لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف “بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى”.

وقال “نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد،

وأظن أن هذا سيستمر”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.