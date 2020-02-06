عوائد بالمليار.. كم ربح تويتر من تغريداتك في أواخر 2019؟

كشف موقع تويتر عن نتائجه المالية للربع الرابع من عام 2019، إذ بلغت إيراداته فى الربع الرابع نحو 1.01 مليار دولار (780 مليون جنيه إسترليني)، كما ارتفعت الأسهم أكثر من 8 ٪ فى التعاملات المبكرة فى بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث تنفس المستثمرون الصعداء، بعد أن انتعشت الشركة بعد نتائج الربع الثالث السيئة.

وأوضح تويتر أنه سيتوقف عن وصف الأشخاص الذين يستخدمون الموقع بمصطلح “المستخدمين” فى مستنداته العامة، إذ تعد هذه الخطوة محاولة من الموقع الأمريكى لإظهار المزيد من التقدير للأشخاص الذين يستخدمون شبكة التغريدات.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد هذا الإجراء الجديد من تويتر جزء من مبادرة لجعل تويتر مكانًا أكثر سعادة، إذ تفاخر الموقع باخفاض عدد التغريدات “غير الصحية” على الخدمة، إذ يتضمن ذلك انخفاضًا بنسبة 27 بالمئة فى تقارير التغريدات التى تنتهك قواعد سلوك الشركة، ويعود جزء كبير من ذلك إلى نماذج التعلم الآلى المصممة لإيجاد المواد بشكل استباقى وحذفها قبل أن يصفها الناس بأنها بحاجة إلى تدخل الإداؤة.

وأشار تويتر أيضا إلى بعض الإيجابيات التى نشأت من عمله لجعل الخدمة أفضل للاستخدام وأكثر كفاءة فى النهاية، إذ أدت تحسينات البنية الأساسية، إلى جانب الأدوات الجديدة التى تساعد الأشخاص فى العثور على المحتوى الذى يحبونه، إلى نمو المستخدمين إلى 152 مليون، من 145 مليون فى الربع الأخير و 126 مليون فى العام الماضى، وهو الأمر الذى أدر بالربح على الشركة.

وقال نيد سيجال، كبير المسؤولين الماليين فى تويتر: “لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة فى الربع الأخير من العام، حيث تجاوزت الإيرادات الفصلية مليار دولار، الأمر الذى يعكس التقدم المطرد فى الإيرادات والأداء القوى عبر المناطق الجغرافية الكبرى، مع قوة خاصة فى الإعلانات الأمريكية”.

ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 12٪ إلى 885 مليون دولار فى الربع الرابع، وبلغ إجمالى إيرادات الإعلانات فى الولايات المتحدة 509 مليون دولار، بزيادة 20٪ على أساس سنوي؛ كما نمت إيرادات الإعلانات الدولية بنسبة 3٪ إلى 375 مليون دولار.