الأهلي يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة

فاز الأهلي على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الاتفاق تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب إليريك باربوسا دي سوزا بالدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتفاق بتقدم فارس الدهناء بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني عزز نادي الاتفاق من تقدمه، حيث أحرز الهدف الثاني عبر اللاعب فيليب كيس في الدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.

وعاد الأهلي بقوة وسجل ثلاثة أهداف متتالية عبر اللاعب حسين المقهوي بالدقيقة الـ80 والنجم الجزائري يوسف بلايلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين الـ85 والـ94.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 33 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة بالمركز الحادي عشر.