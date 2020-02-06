الجمهور الكويتي على موعد مع فنان العرب.. محمد عبده يقص شريط حفلات فبراير #محمد_عبده_فبراير_الكويت

افتتح فنان العرب محمد عبده، اليوم الخميس، حفلات مهرجان فبراير الكويت 2020، بباقة من أجمل أغانيه.

وأطرب فنان العرب حضور المهرجان بأغانيه ومنها مذهلة وهي الأغنية وكذلك الأجواء على مسرح مهرجان فبراير الكويت 2020.

ويرتبط “فنان العرب” بالكويت بعلاقةٍ موسيقية قوية، تعود إلى ستينيات القرن الماضي عندما تغنَّى في مسرح سينما الأندلس عام 1968 في حفلةٍ شهيرة، قدَّم فيها أغنيتيه الشهيرتين “طولت بالي عليك”، و”لا تناظرني عليك”، لتتوالى بعدها نجاحاته وإبداعاته على مسارح الفن في الكويت التي أسهمت في إطلاق نجوميته، خليجياً وعربياً.

وتستمر حفلات المهرجان حتى تاريخ 21 من فبراير، وذلك بمعدل حفلين أسبوعياً، وتحديداً يومي الخميس والجمعة من شهر فبراير.

ويشارك في حفلات “فبراير الكويت 2020” سبع مطربين وأربع مطربات، هم: محمد عبده، عبد الله الرويشد، راشد الماجد، نوال الكويتية، أصالة نصري، أنغام، نبيل شعيل، ماجد المهندس، حسين الجسمي، بلقيس فتحي، مطرف المطرف. امّا جدول الحفلات فهو كالتالي:

-الخميس 6 فبراير: “فنان العرب” محمد عبده

-الجمعة 7 فبراير: ماجد المهندس وأصالة نصري

-الخميس 13 فبراير: حسين الجسمي وبلقيس

-الجمعة 14 فبراير: نوال الكويتية ومطرف المطرف

-الخميس 20 فبراير: عبد الله الرويشد وأنغام

-الجمعة 21 فبراير: راشد الماجد ونبيل شعيل