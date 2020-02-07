هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.