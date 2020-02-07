الأرجنتين تحجز مقعدها في الأولمبياد والنيران الصديقة تنقذ السامبا

لحق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بعدما حجز بطاقة التأهل الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.

وانتزع المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل بالفوز الثمين 2 / 1 على نظيره الكولومبي مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة الثانية من فعاليات المرحلة النهائية في البطولة المقامة حاليا بكولومبيا والمؤهلة للأولمبياد.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين في هذه المرحلة ليتصدر المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما أوجستين خوسيه أورزي وباتريسيو بيريز في الدقيقتين 50 و53 فيما سجل إدوين سيتري هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الكولومبي من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وأفلت المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) من فخ الهزيمة في المباراة الأخرى بهذه الجولة وانتزع التعادل 1 / 1 مع أوروجواي ليحافظ على فرصته قائمة في التأهل للمسابقة الأولمبية التي يحمل لقبها.

وتقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله مانويل أوجارتي ريبيرو في الدقيقة 35 وتعادل المنتخب البرازيلي عبر النيران الصديقة حيث سجل هدف التعادل إجناسيو دي أروبارينا حارس مرمى منتخب أوروجواي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 .