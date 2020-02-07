القوات السورية تحاصر تمركزاً للقوات التركية في هجوم على إدلب

قال تلفزيون “إن تي في” التركي اليوم الجمعة إن القوات السورية المدعومة من روسيا تسيطر على مدينة سراقب الاستراتيجية ما خلف موقعًا عسكريًا تركيًا ثالثًا محاصرًا على طول محيط محافظة إدلب.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية أن الاستيلاء على سراقب في وقت متأخر من يوم الخميس هو انتهاك صريح لاتفاقات سوتشي وأستانا التي أبرمتها تركيا وروسيا وإيران للحد من القتال في شمال سورية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس قبل سقوط سراقب، إن القوات التركية لن تنسحب من إدلب.

يذكر أن سراقب تقع على بعد 16 كم جنوب شرق إدلب، حيث تتمركز جماعات تابعة للقاعدة ، وقوات المتمردين المدعومين من تركيا في آخر معقل رئيسي للمتمردين في البلاد، وهو موقع استراتيجي تتقاطع فيه الطرق السريعة التي تربط حلب وإدلب واللاذقية، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.